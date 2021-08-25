Азербайджан сократил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

В январе - июле 2021 года Турция сократила экспорт продукции горнодобывающей промышленности в Азербайджан на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,383 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

В июле экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции в Азербайджан сократился на 44,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 429 тысяч долларов.

Турция в январе - июле в целом увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности на 48,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,294 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала продукцию горнодобывающей промышленности на 477,787 миллиона долларов, что на 28,3 процента больше показателя июля 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт продукции горнодобывающей промышленности составил 5,342 миллиарда долларов.