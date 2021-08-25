https://news.day.az/economy/1372671.html Из еще одного города России в Баку откроются прямые авиарейсы
Из еще одного города России в Баку откроются прямые авиарейсы
Авиаперевозчик заявил в осеннем расписании четыре новых направления из авиахаба в Красноярске, передает Day.Az со ссылкой на Trk7.
Это рейсы в ближнее зарубежье - Баку (Азербайджан) и Фергану (Узбекистан), а также в Тюмень и Новосибирск.
Прямые вылеты в Баку без пересадки будут доступны с ноября 2021 года. Продолжительность полета составит 5 час. 30 мин.
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