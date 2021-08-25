Из еще одного города России в Баку откроются прямые авиарейсы

Авиаперевозчик заявил в осеннем расписании четыре новых направления из авиахаба в Красноярске, передает Day.Az со ссылкой на Trk7.

Это рейсы в ближнее зарубежье - Баку (Азербайджан) и Фергану (Узбекистан), а также в Тюмень и Новосибирск.

Прямые вылеты в Баку без пересадки будут доступны с ноября 2021 года. Продолжительность полета составит 5 час. 30 мин.