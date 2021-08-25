Объем денежной массы в Азербайджане обновил исторический рекорд

На 1 августа текущего года объем широкой денежной массы (М3) в Азербайджане достиг нового исторического рекорда - 31 507,3 млн. манатов.

Как сообщает АПА со ссылкой на Центральный банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель вырос на 4% в месячном сравнении, передает Day.Az .

Объем денежной массы вне банков (М0) на 1 августа составил 11 049,6 млн. манатов, что в месячном сравнении означает рост на 2,9%, в годовом - на 13,6%.

Отметим, что до этого на 1 июня 2021 года объем широкой денежной массы в стране достиг рекордно высокого показателя - 30,457 млрд. манатов.

Напомним, согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году денежная масса (М3) в Азербайджане вырастет на 8,3% и составит к концу 2021 года 31,608 млрд. манатов.