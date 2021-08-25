Азербайджанская продукция на международной выставке в Китае

В Урумчи начала работу Китайско-Евразийская выставка, которая в связи с пандемией проводится в режиме онлайн, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

На мероприятии на стенде Азербайджана, подготовленном аппаратом торгпредства страны в Китае, представлена продукция 25 азербайджанских компаний в более чем 200 наименованиях.

Наряду с продовольственной и сельскохозяйственной продукцией, демонстрируются и азербайджанские ковры, представлен транзитно-транспортный потенциал, бизнес-среда, инвестиционная среда и туристические возможности страны.

Выставка продолжится до 29 августа.

В рамках мероприятия будут организованы онлайн-форум и двусторонние встречи.