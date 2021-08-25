ЦБ Азербайджана разместил краткосрочные ноты на 100 млн манатов
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выставил на аукцион, состоявшийся на Бакинской фондовой бирже, краткосрочные ноты на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу, в ходе аукциона 20 инвесторов подали 24 заявки в ценовом диапазоне до 99,55 маната (5,76 процента), передает Day.Az.
Согласно решению ЦБА, цена отсечения нот и средневзвешенная цена также сформировались на уровне 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 1,067 миллиарда манатов, а объем размещенных нот - 100 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в 10 раз.
Дата погашения назначена на 22 сентября 2021 года.
Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать их могут только банки.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре