Совершенно новая модель Volkswagen впервые в Азербайджане

Крупнейший в мире автомобильный бренд Volkswagen представил в Азербайджане новую модель Taos.

Новая модель Taos была представлена ​​в новом автосалоне Центра Volkswagen в Азербайджане, который был открыт во второй половине этого года и расположен на улице Наджафгулу Рафиева, 29. Центр построен в полном соответствии с международной концепцией Volkswagen.

Модель Taos немного меньше обновленного Tiguan-а, но является самым габаритным автомобилем в своем сегменте. Автомобиль оснащен двигателем 1.4 TSI, мощностью 150 лошадиных сил. В Азербайджане Taos предлагается в 3 комплектациях.

В минимальной комплектации предлагается автомобиль с полным приводом 4motion (4х4). Автомобиль также доступен и с передним приводом. Цена модели стартует от 49 900 AZN.

Все технологии, присущие многим другим моделям Volkswagen, а главное все показатели безопасности и комфорта, также были сохранены в новой модели Taos.На дверях и приборной панели нового Taos-a установлена атмосферная LED подсветка. Вы можете выбрать один из 10 цветов, которые соответствуют вашему настроению. Еще одно преимущество дизайна заключается в том, что этот автомобиль наравне с привычными, доступен в эксклюзивных цветах, таких как оранжевый "Energetic", синий "Reef" и бежевый "Cappuchino".

Центр Volkswagen в Азербайджане к вашим услугам каждый день. Автосалон открыт с 10:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 18:00 по выходным дням, а Официальный сервис работает с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья.

О деятельности Volkswagen и проводимых актуальных кампаниях можно узнать на сайте www.volkswagenauto.az или позвонив в единый call-центр на короткий номер *0999.

Ждем Вас в новом автосалоне!