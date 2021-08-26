Азербайджанские компании примут участие в ряде международных выставок

Азербайджанские компании до конца 2021 года примут участие в трех международных выставках, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

По данным ведомства, азербайджанская продукция будет представлена единым стендом Made in Azerbaijan посредством Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

"С 14 по 16 и с 21 по 24 сентября азербайджанские компании примут участие в международных выставках в Москве Heimtextil Russia 2021 и WorldFood 2021. А с пятого по 10 ноября они будут представлены на четвертой Международной китайской выставке импортных товаров в Шанхае", - говорится в сообщении.

Отметим, что в выставке Heimtextil Russia 2021 примут участие компании, работающие в сферах текстиля, интерьерных тканей и материалов для декора. На WorldFood 2021 будут представлены компании, работающие в области производства пищевой продукции и напитков.

Продукция азербайджанских компаний будет представлена на выставке WorldFood 2021 уже в пятый раз.