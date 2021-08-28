Правовая база СЭЗ Алят будет способствовать росту прямых инвестиций

Нормативно - правовая база свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят будет способствовать росту в нее прямых инвестиций.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления СЭЗ Алят Валех Алескеров, передает Day.Az.

По его словам, этот документ и создаваемая в свободной экономической зоне инфраструктура полностью соответствуют международным стандартам.

"Нормативно - правовая база предусматривает регулирование деятельности управляющих органов СЭЗ, а также инвесторов и компаний, которые будут осуществлять там свою деятельность. Кроме того, все локальные акты по СЭЗ будут основаны именно на этом документе", - сказал Алескеров.

Председатель правления сообщил, что каждому потенциальному инвестору для начала работы и строительства объектов будет выделен определенный участок территории СЭЗ.

По его словам, строительство дорожной и прочей инфраструктуры на территории свободной экономической зоны будет осуществлено ее администрацией, то есть без привлечения компаний со стороны.

"Предпринимательская деятельность в СЭЗ Алят будет осуществляться в соответствии с лицензией, выданной тому или иному субъекту", - сказал он.

По словам председателя правления, для повышения импортно - экспортных возможностей производимой продукции на территории СЭЗ будет создан контрольно-пропускной таможенный пункт.

"Создание этой инфраструктуры - одна из важнейших задач в сфере привлечения в СЭЗ иностранных компаний и повышения экспортного потенциала производимых товаров", - добавил Алескеров.