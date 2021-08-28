https://news.day.az/economy/1373835.html Азербайджан будет экспортировать переработанную кожу в Европу
Азербайджан будет экспортировать переработанную кожу в Европу
Азербайджан будет экспортировать переработанную кожу в Европу, передает Day.Az со ссылкой на сообщение Агентства продовольственной безопасности.
В сообщении отмечается, что на основании обращений отечественных производителей кожи ООО 3A ÇÜMEN DERİ и ООО ŞAHİNDƏRİ.M агентство оценило соответствие этих предприятий требованиям, указанным в правилах Еврокомиссии за №142/2011.
После устранения недочетов ведомство направило письмо для их включения в Экспертную систему ЕС контроля торговых поставок.
Таким образом, оба предприятия стали участниками этой системы для экспорта в ЕС продукции из переработанной кожи, производимой в Азербайджане.
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