Турция с начала года сократила экспорт электротоваров в Азербайджан

Турция в январе-июле 2021 года сократила экспорт электротоваров в Азербайджан на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 86,205 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле Турция увеличила экспорт электротоваров в Азербайджан на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 13,38 миллиона долларов.

Турция в январе - июле в целом увеличила экспорт электротоваров на 38,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,877 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала электротовары на 1,004 миллиарда долларов, что на два процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) экспорт турецких электротоваров составил 13,236 миллиарда долларов.