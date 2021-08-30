https://news.day.az/economy/1374476.html Названо число пенсионеров в Азербайджане
Названо число пенсионеров в Азербайджане
На первое июля 2021 года на учете в Государственном фонде социальной защиты состояли 1 214,1 тысячи (на 1 июля 2020 года - 1 257,4 тысячи) пенсионеров, что составляет 12 процентов населения Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 11,7 процента - по потере кормильца.
Средний размер ежемесячной пенсии вырос на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8,8 процента - в сравнении с началом нынешнего года, составив 328,8 маната, или 45,4 процента от среднемесячной заработной платы.
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