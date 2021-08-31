Почти 35 тыс. семей в Азербайджане улучшили жилищные условия благодаря ипотеке

Начиная с 2006 года, общая сумма ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана, составила порядка 1,9 миллиарда манатов, а число семей, улучшивших свои жилищные условия за счет этих средств - 34,77 тысячи.

Об этом сообщила Trend пресс-секретарь ИКГФ Егяна Рамазанова, передает Day.Az.

По ее словам, более 619,9 миллиона манатов из этих средств составили кредиты, выданные льготным категориям лиц. Наряду с этим, 70 процентов ипотечных кредитов приходятся на молодежь и молодые семьи. Примерно 21,6 процента ипотечных кредитов приходится на долю регионов страны.

"В соответствии с указом Президента Азербайджана от 30 декабря 2020 года по ряду вопросов, связанных с применением закона Азербайджана "О государственном бюджете на 2021 год", общий объем средств, выделенных из госбюджета для ИКГФ на текущий год, составляет 87,5 миллиона манатов. Из этих средств 71 миллион манатов предназначен для увеличения уставного капитала (финансирования льготных ипотечных кредитов), 16,5 миллиона манатов - для финансирования субсидий по процентам, начисленным субъектам предпринимательства за кредиты, полученные в манатах", - сказала Рамазанова.

Было отмечено, что средства, выделяемые на увеличение уставного капитала, как и в прошлые периоды, направляются на финансирование льготных ипотечных кредитов.

Наряду с этим, Рамазанова сообщила, что до сегодняшнего дня уполномоченные банки в Азербайджане выдали предпринимателям за счет гарантий ИКГФ кредиты на 232,2 миллиона манатов. По указанным кредитам фонд обязался выплатить более 30,7 миллиона манатов субсидий, из которых уже выплачены 16,5 миллиона манатов.

"В проектах, финансируемых за счет гарантированных кредитов, были задействованы более 21,6 тысячи человек. Кроме того, планируется создать более 3 200 рабочих мест", - сказала Рамазанова.

Пресс-секретарь ИКГФ добавила, что гарантированные кредиты выделялись в основном для производства продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, машин и оборудования.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом главы государства в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".