В преддверии начала учебного года владельцев BirKart ждет очередное нововведение. Так, держатели одной из самых популярных карт рассрочки в стране могут воспользоваться выгодной акцией по оплате обучения.

Согласно условиям, платить за учебу теперь можно равными частями на 2, 3, 6 или 12 месяцев с выгодной комиссией по предложению "Ninja". В рамках акции рассрочка посредством BirKart может быть оформлена при оплате за обучение как в местных, так и в зарубежных вузах, платных школах, курсах, образовательных порталах и других учреждениях, связанных с образованием.

Оплата может быть совершена через BirBank, сайт учебного заведения (если есть возможность онлайн-оплаты) или через POS-терминалы в образовательных учреждениях. Акция, которая продлится до 31 октября 2021 года, распространяется на все платежные карты BirKart. Для более подробной информации - https://kbl.az/bknj12.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах - BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и BirKart Umico (такситная/кэщбэк/бонусная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 8000 точек партнерской сети BirKart и их количество непрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.