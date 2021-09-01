Азербайджан изменил правила импорта из 23 стран

В рамках Международной конвенции по защите растений перед 23 странами поставлено требование по освобождению от вирусных и бактериологических болезней семян овощных растений, импортируемых в Азербайджан

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает Day.Az.

Он отметил, что в мировых странах наблюдается распространение заболеваний вирусного и бактериологического происхождения, которые опасны для растений: "Поэтому ряд стран ужесточает требования по импорту, а в некоторых случаях на импорт продукции вводится запрет. В Азербайджане предпринимаются необходимые меры в этом направлении. Также создается система контроля над пестицидами и агрохимическими веществами, ужесточаются меры и усиливается контроль над их оборотом и использованием".