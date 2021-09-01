Азербайджан поддержал новое соглашение ОПЕК+ по увеличению суточной добычи нефти

Азербайджан выразил поддержку договоренности, достигнутой на 20-м заседании министров стран-участников ОПЕК+, об увеличении суточной добычи нефти на 400 тысяч баррелей в октябре в соответствии с "Декларацией о сотрудничестве", принятой в июле.

Как сообщили Day.Az в министерстве энергетики, новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 тысяч баррелей в октябре до 640 тысяч баррелей. Планируется, что обязательство по сокращению добычи нефти составит 78 тысяч баррелей.

Отметим, что что на 19-м заседании министров стран ОПЕК+ в июле было достигнуто соглашение увеличить суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в месяц с августа до 5,8 миллиона баррелей. Было принято решение завершить сокращение добычи в сентябре 2022 года и продлить "Декларацию о сотрудничестве" до конца 2022 года с частичной корректировкой базового уровня добычи нефти с мая следующего года.

Пока это решение остается в силе, Азербайджан сможет увеличить суточную добычу сырой нефти примерно на 7 тысяч баррелей в месяц и, соответственно, сократить свои обязательства по сокращению добычи.

Следующая встреча министров стран-участников ОПЕК+ состоится 4 октября 2021 года.