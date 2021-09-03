Азербайджанские предприниматели смогут экспортировать продукцию за рубеж

Азербайджанские предприниматели смогут экспортировать продукцию отечественного производства на внешние рынки посредством электронной коммерции, сообщили Trend в министерстве экономики, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что правительство оказывает всестороннюю поддержку местному бизнесу в целях расширения географии рынков сбыта азербайджанской продукции, продвижения бренда Made in Azerbaijan и организации специализированных ярмарок и выставок как в Азербайджане, так и за его пределами.

Кроме того, в министерстве сообщили, что торговые представительства Азербайджана за рубежом осуществляют деятельность для поддержки отечественных предпринимателей, занимающихся экспортом местной продукции.

"Чтобы расширить возможности продаж предпринимателей при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана был разработан портал онлайн-торговли www.kobmarket.az. По последним данным, на портале уже создано 55 интернет-магазинов и размещено более 700 товаров. Регистрация на портале позволяет предпринимателям в минимальные сроки расширить свои возможности в сфере продаж, а также открыть интернет-магазин", - сказали в ведомстве.

По его данным, kobmarket.az имеет единую и безопасную систему оплаты, а также свою службу доставки товаров.