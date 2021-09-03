https://news.day.az/economy/1375738.html Самые популярные автомобили на рынке Баку - СПИСОК
Самые популярные автомобили на рынке Баку - СПИСОК
Наиболее популярными на рынке Баку в августе были автомобили европейского и японского производства стоимостью 15-25 тысяч манатов, сообщили в пятницу в Центре социального развития (CESD) в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
По данным CESD, покупатели интересовались в прошлом месяце в основном подержанными и недорогими моделями Toyota, KİA, Mercedes, Honda и Hyundai.
Кроме того, оставались востребованными авто с двигателями на бензине марки AI-92, а вот на новые машины спрос был низким.
Что касается цен, то в августе они практически не изменились, оставаясь стабильными, чего не скажешь о спросе, который находился на низком уровне.
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