Как возвращение части НДС влияет на безналичные рассчеты в Азербайджане - отвечает минэкономики
Возвращение части НДС способствует продвижению безналичных платежей среди потребителей Азербайджана. Об этом сказали Trend в министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az.
По данным ведомства, в соответствии со статьей 165.5 Налогового кодекса Азербайджана, часть НДС, уплаченного физическими лицами за товары (за исключением нефтегазовых продуктов), приобретенные у лиц, занимающихся розничной торговлей или общественным питанием по всей территории Азербайджана, подлежит возврату потребителям.
"Сумма возмещения составляет 15 процентов по безналичным платежам и 10 процентов по наличным. Высокий процент возмещения по безналичным платежам стимулирует физических лиц отдавать предпочтение безналичным расчетам. Для возврата части НДС потребители должны требовать чеки при покупках", - сказали в минэкономики.
В ведомстве отметили, что налоговым законодательством предусмотрены санкции за отказ от ведения безналичных расчетов.
"С 1 января 2020 года за неустановку POS-терминалов в объектах, где это является обязательным, и за отказ от приема безналичных платежей там, где установлены POS-терминалы, налогоплательщику грозит штраф в размере одной тысячи манатов, если такой случай зафиксирован впервые, во второй раз - три тысячи манатов, а в третий и последующие разы - шесть тысяч манатов", - сказали в министерстве.
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