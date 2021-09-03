В Тертерском районе начал работать офис «Друг МСБ»

В Тертерском районе Азербайджана начал работать второй по счету в Карабахском экономическом районе офис "Друга малого и среднего бизнеса" (МСБ). Офис, который расположен в Тертерском центре молодежи, будет оказывать поддержку и услуги предпринимателям и сфере бизнеса Тертера и прилегающих городов и районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, третьего сентября при организационной поддержке Агентства по развитию МСБ и с участием представителей ИВ Тертерского района, предпринимательства и профильных госструктур состоялась церемония презентации нового офиса "Друг МСБ".

Председатель Агентства Орхан Мамедов проинформировал предпринимателей о механизме "Друг МСБ", а также о других услугах и мерах поддержки Агентства, и пригласил их к активному сотрудничеству. Было отмечено, что офис "Друг МСБ" в Тертерском районе будет оказывать услуги в направлении развития предпринимательства, создания новых субъектов бизнеса, защиты интересов предпринимателей. Наряду с этим, при необходимости "Друг МСБ" обеспечит координацию предпринимателей с соответствующими структурами, будет принимать надлежащие меры в рамках сотрудничества государственного и частного секторов для устранения возникающих трудностей.

Было отмечено, что во время 44-дневной Отечественной войны Тертерский район, как и ряд других наших городов и сел, находящихся вне зоны боевых действий, пострадал от армянских провокаций. Несмотря на разрушения и потери, жители Тертера проявили большую решимость. Уже начата выплата материальной помощи гражданам и предприятиям, имущество которых пострадало в период Отечественной войны.

Глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов обратил внимание на предпринимаемые в регионе меры по развитию частного сектора, при этом подчеркнув, что "Друг МСБ", как и другие механизмы государственной поддержки, будет иметь важное значение для расширения предпринимательства и создания новых предприятий.

Отметим, что в настоящее время в 26 городах и районах страны действует 31 офис "Друга МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.