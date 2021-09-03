Вырос товарооборот между Азербайджаном и Турцией

В июле 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 22,855 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 186,260 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Министерстве торговли Турции.

"В июле турецкий экспорт в Азербайджан составил 152,545 миллиона долларов, а импорт из этой страны - 33,715 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - июле товарооборот между двумя странами увеличился на 383,782 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,514 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,170 миллиарда долларов, импорт - 344 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, достигнув 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.