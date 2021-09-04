В Азербайджане ведется работа по популяризации отечественной продукции за рубежом

Проводится работа для популяризации азербайджанской продукции за рубежом.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра социально-экономических инноваций "Улучай" Ильяс Сафарли на продовольственном фестивале в Шеки.

По его словам, в фестивале принимают участие порядка 15 предпринимателей из Загатальского, Балакенского и Шекинского районов.

"Путем проведения таких мероприятий мы хотим популяризировать продукцию фермеров и предпринимателей как среди местного населения, так и среди туристов. Каждый предприниматель заинтересован в выходе своей продукции на внешние рынки. Для этого мы проводим различные мероприятия на местном уровне, привлекая сюда внешних игроков и такие организации, как ЕС и ряд других", - сказал Сафарли.

Отметим, что в Шеки проходит продовольственный фестиваль, финансируемый Европейским союзом и реализуемый Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций "Улучай" и Центром экономического развития Болгарии в рамках проекта "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продуктов питания с помощью консультационных услуг, а также создание и развитие новых цепочек добавленной стоимости".

Цель проекта - содействие продвижению местных продуктов и развитие агротуризма путем улучшения доступа местных фермеров к комплексным и ориентированным на предпринимательство услугам.