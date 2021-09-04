В Азербайджане выданы ипотечные кредиты почти на 2 млрд манатов

По итогам января - августа 2021 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано более 35,25 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 1,89 миллиарда манатов.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на фонд, передает Day.Az.

По его данным, также предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на 232,518 миллиона манатов, 974 квартиры были сданы в аренду с правом последующего выкупа.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в 2017 году указом Президента Азербайджана путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".