https://news.day.az/economy/1376237.html В Азербайджане выданы ипотечные кредиты почти на 2 млрд манатов
В Азербайджане выданы ипотечные кредиты почти на 2 млрд манатов
По итогам января - августа 2021 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано более 35,25 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 1,89 миллиарда манатов.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на фонд, передает Day.Az.
По его данным, также предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на 232,518 миллиона манатов, 974 квартиры были сданы в аренду с правом последующего выкупа.
Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в 2017 году указом Президента Азербайджана путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".
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