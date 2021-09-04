ЕС готов поддержать малый и средний бизнес в Азербайджане

Европейский союз (ЕС) готов оказать финансовую поддержку в местной валюте 20 тысячам малым и средним предприятиям (МСП) в Азербайджане. Об этом сказал в субботу Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Виктор Божков в кулуарах продовольственного фестиваля в Шеки, передает Day.Az.

По его словам, эта поддержка не предусматривается для таких сфер, как сельское хозяйство и производство.

"Мы поддержим МСП ноу-хау, консультациями и займами и готовы выделять им ссуды по льготным ставкам, в том числе в виде грантов", - сказал Божков.

Отметим, что в Шеки проходит продовольственный фестиваль, финансируемый Европейским союзом и реализуемый Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций "Улучай" и Центром экономического развития Болгарии в рамках проекта "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продуктов питания с помощью консультационных услуг, а также создание и развитие новых цепочек добавленной стоимости".

Цель проекта - содействие продвижению местных продуктов и развитие агротуризма путем улучшения доступа местных фермеров к комплексным и ориентированным на предпринимательство услугам.