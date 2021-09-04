Азербайджанское каспийское пароходство расширяет сотрудничество в сфере международных грузоперевозок

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и ведущая в мире компания V.Group расширяют сотрудничество в сфере международных грузоперевозок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи с представителями V.Group председатель ЗАО Рауф Велиев отметил, что Азербайджанское морское пароходство является одной из ведущих судоходных компаний на Каспии и имеет более 260 судов различного назначения.

С 2014 года ЗАО возобновило деятельность в международных водах. Так, в настоящее время грузоперевозками занимаются 11 судов ASCO (три танкера и восемь сухогрузов).

Выступившие на встрече представители V.Group выразили готовность к сотрудничеству с ASCO, отметив, что будущее партнерство принесет пользу обеим структурам.

Отметим, что V.Group, имеющая более чем 35-летний опыт в сфере управления судами, предлагает свои услуги судовладельцам.