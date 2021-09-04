Азербайджан почти на 50% увеличил экспорт продукции в Италию

По итогам января - июля 2021 года экспорт из Азербайджана в Италию составил 4,357 миллиарда долларов, что на 48,55 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Таким образом, доля Италии в общем азербайджанском экспорте выросла с 32,12 процента (в прошлом году) до 38,24 процента.

При этом Азербайджан также увеличил импорт из Италии - с 246,737 миллиона до 261,568 миллиона долларов (на 4,9 процента). Доля Италии в общем азербайджанском импорте в отчетный период составила 4,15 процента против 4,18 процента за аналогичный период прошлого года.

Товарооборот между Азербайджаном и Италией в указанный период составил почти 4,619 миллиарда долларов, что на 31,1 процента превышает показатель января - июля 2020 года.

Сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, в годовом исчислении выросло на 57,7 процента - до 5,095 миллиарда манатов.

В целом внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - июле 2021 года превысил 17,69 миллиарда долларов. Из них на экспорт пришлись 11,39 миллиарда долларов (64,4 процента), на импорт - 6,3 миллиарда долларов (35,6 процента).