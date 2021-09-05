JP Morgan обнародовал прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2021 г.

Ожидается, что по итогам 2021 года добыча сырой нефти в Азербайджане составит 615 тысяч баррелей в сутки, cообщает Trend со ссылкой на американский JP Morgan Bank, передает Day.Az.

По оценкам банка, в первом и втором кварталах 2021 года в Азербайджане было добыто 593 тысячи баррелей и 598 тысяч баррелей в сутки сырой нефти соответственно. В третьем и четвертом кварталах этот показатель прогнозируется на уровне 623 тысячи баррелей и 647 тысяч баррелей в сутки соответственно.

В отчете JP Morgan говорится, что в Азербайджане было добыто 593 тысячи баррелей нефти в сутки в январе 2021 года, 593 тысячи баррелей в сутки - в феврале, 592 тысячи баррелей в сутки - в марте, 594 тысячи баррелей в сутки - в апреле, 590 тысяч баррелей в сутки - в мае, 610 тысяч баррелей в сутки - в июне и 610 тысяч баррелей в сутки - в июле.

Ожидается, что добыча нефти в Азербайджане в августе составит 627 тысяч баррелей в сутки, 633 тысячи баррелей в сутки - в сентябре, 640 тысяч баррелей в сутки - в октябре, 647 тысяч баррелей в сутки - в ноябре и 654 тысячи баррелей в сутки - в декабре.

Напомним, что на 19-м заседании министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, Азербайджан поддержал решение о продлении "Декларации о сотрудничестве" до конца 2022 года. Документ предусматривает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей ежемесячно в августе - декабре 2021 года и частичную корректировку базового уровня добычи сырья с мая следующего года.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает соответствующее увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане с августа до конца года, а также уменьшение обязательств по сокращениям. В мае - декабре 2022 года расчет обязательств Азербайджана по добыче нефти будет производиться на основе существующего базового показателя. То есть суточная добыча сырья на уровне 718 тысяч баррелей в сутки (показатель октября 2018 года) в нашей стране останется базовым показателем для определения уровня добычи в следующем году.

Новое соглашение предусматривает уменьшение сокращения добычи (5,8 миллиона баррелей) в странах ОПЕК+ на два миллиона баррелей к концу 2021 года.