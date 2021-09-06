Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Выплата пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на восьмое сентября, за исключением лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что на первое июля 2021 года на учете в фонде состояли один миллион 214,1 тысячи пенсионеров (на первое июля 2020 года - один миллион 257,4 тысячи), что составляет 12,1 процента численности населения Азербайджана.

Из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 29,5 процента - по инвалидности, 11,7 процента - по потере кормильца.

Средняя пенсия в Азербайджане выросла на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с началом года - на 8,8 процента, составив 328,8 маната, или 45,4 процента от средней зарплаты.