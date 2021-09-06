https://news.day.az/economy/1376847.html В Баку встретятся министры экономики стран Тюркского совета
В Баку встретятся министры экономики стран Тюркского совета
10 сентября в Баку состоится Х Встреча министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
Как сообщили в понедельник Trend в минэкономики Азербайджана, в рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными государствами, организована церемония вручения второй бизнес-премии Тюркского совета, а также будет проведен бизнес-форум, посвященный восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре