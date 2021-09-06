В Баку встретятся министры экономики стран Тюркского совета

10 сентября в Баку состоится Х Встреча министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как сообщили в понедельник Trend в минэкономики Азербайджана, в рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными государствами, организована церемония вручения второй бизнес-премии Тюркского совета, а также будет проведен бизнес-форум, посвященный восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.