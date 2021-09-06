Состоялось четвертое заседание портов-побратимов стран Тюркского совета

6 сентября, в турецком городе Самсун состоялось четвертое заседание портов-побратимов стран, входящих в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", была сделана презентация о деятельности Бакинского порта, портов Актау и Курик (Казахстан) и порта Самсун (Турция). Поделившись информацией о Бакинском порте, руководитель Департамента международного сотрудничества ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Айнур Самедова сообщила, что порт, ежегодно увеличивающий грузооборот, снова был удостоен сертификата Системы анализа окружающей среды портов (EcoPorts) Европейской организации морских портов (ESPO).

Рассказав о терминале удобрений, который в скором времени будет введен в эксплуатацию, руководитель департамента Бакинского порта добавила, что этот терминал будет способен обрабатывать 2,5 миллиона тонн продукции в год. Кроме того, в порту будут введены в эксплуатацию два склада общей вместимостью 60 тысяч тонн. Это значительно увеличит объем поставок удобрений в западные страны через Среднюю Азию и Азербайджан.

Стороны также обменялись мнениями об увеличении объемов грузоперевозок на Транскаспийском международном транспортном маршруте.