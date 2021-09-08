Эксперт о ввозе в Азербайджан гибридных автомобилей
Ввоз в Азербайджан гибридных автомобилей обходится дешевле, чем других автомобилей.
Об этом Trend сказал в среду эксперт по транспортным вопросам, юрист Аршад Гусейнов, передает Day.Az.
По его словам, в связи с этим интерес к гибридным автомобилям заметно возрос, и их можно встретить уже везде.
"При импорте в страну автомобилей оплачиваются НДС, таможенная пошлина и акцизный налог. Таможенная пошлина и акцизный налог оплачиваются из расчета объема двигателя автомобиля. В гибридных автомобилях он меньше, поэтому и размер налога меньше", - сказал Гусейнов.
Он добавил, что также гибридные автомобили расходуют меньше топлива.
Эксперт отметил, что примерно два года назад наблюдались проблемы в связи с ремонтом, техобслуживанием и запчастями гибридных автомобилей: "Мастеров по ремонту этих автомобилей было очень мало. Теперь такой проблемы нет, во многих местах открылись центры по ремонту гибридных автомобилей. Запчасти тоже стали доступны".
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