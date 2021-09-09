Вакцинация от коронавируса будет одной из основных статей расходов бюджета Азербайджана

В течение ближайших трех лет, в зависимости от характера пандемии и уровня коллективного иммунитета, продолжение вакцинации будет одним из основных направлений расходной политики государственного бюджета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Минфина о макрофискальной базе на 2022-2025 годы, а также о предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

При этом отмечено, что предоставление льготных ипотечных кредитов и строительство социального жилья, улучшение социального положения ветеранов войны, инвалидов и семей шехидов в целях обеспечения социальной защиты, индексации социальных выплат, удовлетворения потребностей населения в жилье и улучшения жилищных условий, защиты здоровья людей также является одним из основных направлений расходной политики государственного бюджета.

Отметим, что расходы госбюджета на следующий год прогнозируются на уровне 28 млрд. 974 млн. манатов.