Принимаются меры, чтобы избежать ограничений на импорт азербайджанской продукции - Агентство
Принимаются меры, чтобы избежать ограничений или запрета на импорт зарубежными странами азербайджанской продукции.
Об этом сказал в четверг глава аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов в рамках авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.
Он сообщил, что между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) и Агентством пищевой безопасности Азербайджана подписан ряд договоров и протоколов.
По его словам, эти документы предусматривают перевод в электронный формат документации по импорту, усиление взаимного обмена информацией между сторонами о возникающих несоответствиях, создание системы раннего предупреждения.
Глава аппарата агентства также отметил, что на азербайджанских фермерах лежит большая ответственность в плане осуществления экспорта качественной, отвечающей фитосанитарным требованиям продукции с учетом условий страны-импортера.
"Исходя из требований стран-импортеров, а также международных конвенций, предприниматели должны следовать ряду правил.
В первую очередь они должны провести обследование используемых семян и саженцев на наличие вирусов и бактерий. Используемую технику необходимо дезинфицировать, а к хозяйству должны иметь доступ только квалифицированные работники", - сказал Микаилов.
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