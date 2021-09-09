Принимаются меры, чтобы избежать ограничений на импорт азербайджанской продукции

Принимаются меры, чтобы избежать ограничений или запрета на импорт зарубежными странами азербайджанской продукции.

Об этом сказал в четверг глава аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов в рамках авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.

Он сообщил, что между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) и Агентством пищевой безопасности Азербайджана подписан ряд договоров и протоколов.

По его словам, эти документы предусматривают перевод в электронный формат документации по импорту, усиление взаимного обмена информацией между сторонами о возникающих несоответствиях, создание системы раннего предупреждения.

Глава аппарата агентства также отметил, что на азербайджанских фермерах лежит большая ответственность в плане осуществления экспорта качественной, отвечающей фитосанитарным требованиям продукции с учетом условий страны-импортера.

"Исходя из требований стран-импортеров, а также международных конвенций, предприниматели должны следовать ряду правил.

В первую очередь они должны провести обследование используемых семян и саженцев на наличие вирусов и бактерий. Используемую технику необходимо дезинфицировать, а к хозяйству должны иметь доступ только квалифицированные работники", - сказал Микаилов.