Соглашение SOCAR и Vitol: туркменская нефть пойдет через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан

О переправке закупленной нефти из Туркменистана через международный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан швейцарско-нидерландской компанией Vitol, являющейся одним из мировых лидеров по торговле углеводородным сырьём, было заключено соглашение с азербайджанской государственной компанией SOCAR, в объёме 1 миллиона тонн в год. Начало реализации контракта намечено с начала октября текущего года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сайт Nasdaq со ссылкой на Reuters.

Закупаемая у Туркменистана нефть ранее шла танкерами через речные и морские порты Российской Федерации до Новороссийска, а потом далее нефтепроводом. Теперь объемы транспортировки туркменской нефти компанией Vitol по этому маршруту могут снизиться в два раза, составляя 80 тонн в месяц.