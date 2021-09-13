Nar поддержал проведение Молодежного Форума ADAMUN

Уделяющий особое внимание повышению уровня знаний и навыков молодежи Nar поддержал Молодежный форум, организованный Клубом университета ADA, созданный по модели ООН (ADAMUN). Цель форума - с помощью специалистов осветить проблемы, с которыми сталкивается молодежь, обсудить и проанализировать их с ними, а также обеспечить непосредственное участие молодежи в выдвижении предложений, направленных на решение этих проблем.

Стоит отметить, что в ходе 3-дневного форума молодые люди были разделены на команды, в которых провели исследования и обсуждения различных проектных идей, а также подготовили и представили проектные предложения. По завершении презентаций, 3 проекта и авторы команд, показавшие наивысшие результаты были вознаграждены.

Отметим, что клуб университета ADA по модели ООН (ADAMUN) начал свою деятельность в 2012 году и посодействовал развитию тысяч молодых людей в стране.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.