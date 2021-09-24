Ирак заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой и перерабатывающей сферах

Ирак заинтересован в интенсивном сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой и перерабатывающей сферах.

Об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр нефти Ирака Ихсан Абдул-Джаббар Исмаил Аль-Саид на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Минэнерго.

Иракский министр рассказал об опыте своей страны в нефтегазовой сфере и высоко оценил поддержку, которую оказывает Азербайджан для регулирования нефтяного рынка.

Министр Парвиз Шахбазов рассказал иракскому коллеге о мерах по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в территорию "зеленой энергии". Он отметил, что стратегические решения Президента Ильхама Алиева, поощряющие создание зоны "зеленой энергии", открывают новые возможности для энергетического сотрудничества.

Шахбазов добавил, что высокий уровень отношений между двумя странами и совместное участие в регулировании глобального нефтяного рынка - это основа для дальнейшего сотрудничества: "Азербайджан может рассмотреть перспективы для расширения энергетического сотрудничества, существующего в рамках формата ОПЕК+, и снабжения мирового рынка сырой нефтью и нефтепродуктами иракского происхождения посредством SOCAR".

На встрече обсуждались вопросы по развитию двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли, был проведен обмен мнениями по курсу Ирака в сфере ВИЭ и ситуации на мировом энергетическом рынке.