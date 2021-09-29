В продажу в Баку впервые поступит кяльбаджарский мед

На ярмарке меда, которая вновь пройдет в Баку, будет продаваться и продукция из Кяльбаджарского района.

Об этом сказал Trend предприниматель - пчеловод Сабир Мустафаев, передает Day.Az.

По словам Мустафаева, одну часть кяльбаджарского меда он уже продал, а другую реализует на ярмарке.

"В этом году мы собрали в Кяльбаджаре вдвое больше меда, чем в других районах. Условия в этом районе благоприятствуют развитию пчеловодства, и здесь производится мед высочайшего качества", - сказал он.

По его словам, урожайность меда в прошлом году была низкой.

"Тогда с каждого улья в горных районах было собрано в среднем 19 килограммов меда. В нынешнем году этот показатель составил 25-30 килограммов с улья. Одну часть пчелиных ульев мы доставили в Дашкесан, а другую - в Кяльбаджар. В Дашкесане с одного улья мы собрали 28 килограммов меда, а в Кяльбаджаре - 53. Мы дважды откачивали мед в Кяльбаджаре", - сказал Мустафаев.

Предприниматель сообщил, что в настоящее время один килограмм дашкесанского меда стоит 30-35 манатов, а кяльбаджарского - 40-45 манатов.

"Каждый год 20 процентов производимой продукции мы безвозмездно передаем семьям шехидов. Мы навещаем их ежегодно. В этом году мы тоже побывали у них, передали им мед", - сказал Мустафаев.

Заведующий отделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов сообщил Trend, что для участия в ярмарке меда предприниматели должны пройти регистрацию.

"Прошедшие регистрацию пчеловоды смогут продавать на ярмарке свой мед. Кяльбаджарские пчеловоды, так же как и другие предприниматели, могут пройти регистрацию, которая началась 25 сентября и продлится до 23:59 сегодняшнего дня", - сказал он.

Отметим, что 20 октября - 7 ноября в Баку пройдет ярмарка меда, организованная минсельхозом и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.