Состоялось очередное заседание Тарифного совета

В среду состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в Совете, в пункте 3.1 Указа Президента Азербайджана от 15 апреля 2020 года закреплено, что в соответствии со статьей 39.5 Закона Азербайджанской Республики размер платы за услугу определяется Кабинетом министров.

В связи с исполнением поручения Кабинет министров утвердил размер платы за ветеринарные услуги и меры контроля постановлением от 22 июня 2021 года. Исходя из этого, было аннулировано соответствующее решение Тарифного (ценового) совета Азербайджана от 26 июля 2007 года.

В ходе заседания также были утверждены цены на около 200 лекарственных средств, недавно взятых на государственный учет.

Отметим, что полный список и соответствующая информация о взятых на государственный учет 12 864 лекарственных средствах размещена на официальном сайте Совета в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

С решением также можно ознакомиться на сайте Тарифного совета.