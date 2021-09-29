Товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился за год на 41% – Микаил Джаббаров
Грузия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и за восемь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, на заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, новые проекты, а также участие грузинских компаний в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий.
"Мы верим, что плодотворный диалог внесет значительный вклад в укрепление экономических связей с соседней и дружественной Азербайджану страной", - добавил Микаил Джаббаров.
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