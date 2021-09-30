На предстоящем в Баку саммите запланирована программа презентации стартапов

В рамках Азербайджанского саммита инвестиций и культуры, который пройдет в Баку 27-29 октября, запланирована специальная программа презентации стартапов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), передает Day.Az.

Одна из основных целей саммита с участием многих известных официальных лиц стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и представителей частного сектора - предоставить молодежи возможность презентовать инвесторам свои стартап-проекты. В связи с этим ожидается проведение выставки, на которой будет представлено около 50 стартап-проектов из стран-членов ОИС. Они охватят продовольственную и сельскохозяйственную сферы, области "зеленой экономики", современных технологий, игр и онлайн-приложений, окружающей среды, восстанавливаемой энергии, умных технологий, воздушного транспорта, логистики и др.

В связи с представлением азербайджанских стартапов на выставке можно обратиться до 5 октября по ссылке https://www.icyforum.org/call-for-applications-azerbaijan-investment-culture-summit/

Организаторы свяжутся с представителями только тех стартап-проектов, которые выберет оргкомитет.

Отметим, что Азербайджанский саммит инвестиций и культуры пройдет при совместной организации Молодежного форума исламского сотрудничества (ICYF) и Агентства по развитию МСБ Азербайджана, при поддержке министерств экономики и культуры.

В мероприятии примут участие официальные лица, бизнесмены из Азербайджана, Турции и других стран-членов ОИС, представители международных организаций, инвесторы, представители стартапов и молодежных организаций. В рамках трехдневного мероприятия будут организованы панельные заседания на различные темы, выставки и другие мероприятия.