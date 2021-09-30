Центробанк продлил срок действия мер поддержки финсектора в связи с пандемией

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продлил срок действия мер поддержки финансового сектора в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, передает Day.Az.

В сообщении регулятора говорится, что на фоне смягчения режима ограничений, введенных в различных отраслях экономики ввиду коронавирусной пандемии, и в условиях постепенного восстановления экономической активности на основании решения правления ЦБА за №26 от 30 сентября 2021 года были пересмотрены меры регулятивной поддержки.

В Азербайджане с учетом эпидемиологической обстановки в очередной раз продлен срок действия мер по защите и поддержке интересов физических лиц и субъектов предпринимательства, пострадавших от последствий пандемии. Так, данные кредитным организациям рекомендации по недопущению начисления процентов, неустойки и других штрафов с заемщиков в случае просрочки по кредитным обязательствам, а также ухудшения их кредитной истории в связи с просрочками по кредитным обязательствам заемщиков были дополнительно продлены на три месяца и действуют до первого января 2022 года.

"Принимая во внимание текущее состояние финансового сектора, результаты проведенных оценок финансовой устойчивости сектора, а также рекомендации международных финансовых организаций, Центральный банк постоянно уточняет режим регулятивной поддержки и принимает соответствующие решения", - говорится в сообщении.