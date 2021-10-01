Стоимость азербайджанской нефти превысила $80 за баррель

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 сентября повысилась на 0,36 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,44 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,36 доллара - до 79,73 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,34 доллара, составив 75,33 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 сентября выросла на 0,4 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 78,82 доллара за баррель.