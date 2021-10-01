https://news.day.az/economy/1386374.html Объем денежной базы в манатах в Азербайджане обновил исторический рекорд
Объем денежной базы в манатах в Азербайджане обновил исторический рекорд
Объем денежной базы в манатах в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 2,3% и на 30 сентября составила 14 499 млрд. манат.
Как сообщает АПА со ссылкой на отчет Центробанка, с начала года объем денежной базы вырос на 6,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 18,5%, передает Day.Az.
Отметим, текущий уровень денежной базы считается историческим максимумом.
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