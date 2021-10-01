Объем денежной базы в манатах в Азербайджане обновил исторический рекорд

Объем денежной базы в манатах в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 2,3% и на 30 сентября составила 14 499 млрд. манат.

Как сообщает АПА со ссылкой на отчет Центробанка, с начала года объем денежной базы вырос на 6,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 18,5%, передает Day.Az.

Отметим, текущий уровень денежной базы считается историческим максимумом.