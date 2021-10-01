В агропарки Азербайджана вложено порядка 1 млрд манатов частных инвестиций

В агропарки Азербайджана на сегодняшний день вложено порядка одного миллиарда манатов частных инвестиций.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Роль агропарков в развитии сельского хозяйства", организованном министерствами экономики и сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на территориях общей площадью 240 тысяч гектаров в 32 районах Азербайджана продолжаются работы по созданию 51 агропарка суммарной стоимостью 2,1 миллиарда манатов.

Кроме того, уже начали функционировать 43 агропарка, отметил глава ведомства.

"Государство оказывает необходимую поддержку для создания агропарков и обеспечения их необходимой инфраструктурой. Также выдаются льготные кредиты. Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики выделил на создание 23 агропарков льготные кредиты на 173 миллиона манатов", - сказал Джаббаров.

Министр сообщил, что на сегодня в агропарках постоянной работой обеспечены порядка пяти тысяч человек, а сезонной - 4,5 тысячи.

По его словам, в перспективе в агропарках Азербайджана будет создано еще 4,3 тысячи рабочих мест.

"Агропарки являются инновационным и доступным механизмом эффективного использования новых производственных и перерабатывающих площадей, внедрения современных оросительных систем", - сказал Джаббаров.