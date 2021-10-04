Кредит учителям от АВВ (R)

В преддверии Дня учителя 5 октября АВВ запускает новую кампанию. Согласно условиям Банк предоставит каждому преподавателю, обладающему зарплатной картой, кредит наличными по годовой процентной ставке всего 16%.

Условия кредита:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Годовая процентная ставка - от 16 до 18% максимум

Без залога

Без комиссии

Кампания действительна с 4 по 12 октября.

Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей, доступны во всех филиалах АВВ. Для того чтобы оформить кредит, достаточно обратиться в любой филиал Банка и предоставить удостоверение личности. Чтобы избежать ожидания в очереди, можно заранее записаться на сайте Банка. Владельцы зарплатных карт АВВ также могут не посещать Банк и получить кредит онлайн через ABB mobile. Клиентам, оформившим кредит, дополнительно предоставляется TamKart.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.