Экспорт Азербайджана превысил $1 млрд

Процесс восстановления экономики Азербайджана продолжился и в августе, экспорт страны составил 1,6 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, ненефтяной экспорт вырос за год на 95,3 процента и достиг 230,4 миллиона долларов США.

Согласно данным, в августе экспорт продуктов питания увеличился на 53,1 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 38,3 миллиона долларов США, а непродовольственных товаров - в 1,1 раза, составив 192,1 миллиона долларов США.

Лидерами в ненефтяном экспорте за отчетный месяц стали полипропилен в первичной форме (27,8 миллиона долларов), золото (23,4 миллиона долларов), карбамид (11 миллионов долларов).

Заметим, что крупнейшими импортерами азербайджанской ненефтяной продукции в августе стали: Россия - 54,4 миллиона долларов, Турция - 48 миллионов долларов, Швейцария - 25,5 миллиона долларов.