Ожидается рост экономики Азербайджана

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 3%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на октябрьский выпуск отчета фонда World Economic Outlook, в 2022 году ожидается рост экономики на 2,3%.

Отметим, согласно апрельскому прогнозу МВФ, в 2021 году рост экономики страны должен был составить в 2,3%, на 2022 году - 1,7%.

Что касается последних данных, то за первые восемь месяцев текущего года темпы роста экономики Азербайджана достигли 3,6%.

Напомним, в 2020 году экономика страны сократилась на 4,3%.