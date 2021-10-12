https://news.day.az/economy/1390913.html Ожидается рост экономики Азербайджана - прогноз МВФ
Ожидается рост экономики Азербайджана - прогноз МВФ
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 3%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на октябрьский выпуск отчета фонда World Economic Outlook, в 2022 году ожидается рост экономики на 2,3%.
Отметим, согласно апрельскому прогнозу МВФ, в 2021 году рост экономики страны должен был составить в 2,3%, на 2022 году - 1,7%.
Что касается последних данных, то за первые восемь месяцев текущего года темпы роста экономики Азербайджана достигли 3,6%.
Напомним, в 2020 году экономика страны сократилась на 4,3%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре