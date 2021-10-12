Обнародован прогноз по инфляции в Азербайджане

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году потребительские цены в Азербайджане вырастут на 4,5%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на октябрьский выпуск отчета фонда World Economic Outlook, в 2022 году среднегодовая инфляция ожидается на уровне 3,2%.

Отметим, что в последнем документе Центрального банка Азербайджана о параметрах процентного коридора говорится, что инфляция в стране в 2021 году будет формироваться в диапазоне 4±2%.

Напомним, что в 2020 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,8%.