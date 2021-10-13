TAP начинает публичные консультации по предлагаемым изменениям в правила эксплуатации

В период с 12 октября по 11 ноября консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP AG) проводит общественные консультации по предлагаемым изменениям в правила эксплуатации газопровода, сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум, передает Day.Az.

"Первая редакция правил эксплуатации TAP была опубликована 10 августа 2020 года, и они формируют основу для начала коммерческих операций посредством TAP. Теперь на основании опыта прошедшего года мы хотели бы внести поправки в основном для улучшения и оптимизации процесса регистрации и управления кредитными ресурсами. Кроме того, учитывая рыночный спрос, мы хотим предоставить поставщикам возможность резервировать виртуальную входную мощность TAP в Греции для потенциального использования в сочетании с выходными мощностями", - сказала коммерческий директор TAP Мария Савова, слова которой приводятся в сообщении.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.