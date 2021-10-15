В экономику Азербайджана инвестировано 9 млрд. манатов

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в основной капитал направлено 9 560,2 млн. манатов, или на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомстата.

Отмечается, что объем инвестиций в нефтегазовый сектор уменьшился на 9,7%, объем средств, направленных в ненефтяной сектор сократился на 8%.

6 407,2 млн. манатов (67%) израсходовано на производство продукции, 2 425,8 млн. манатов (25,4%) - на сферы услуг, 727,2 млн. манатов (7,6%) - на строительство жилых домов.