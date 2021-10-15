Агентство США по международному развитию (USAID) готово продолжить инвестирование в развитие сельского хозяйства Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу директор миссии USAID по Азербайджану Джайдев Сингх на конференции на тему "Роль женщин в сельском хозяйстве Азербайджана".

"Участие женщин в сельском хозяйстве является показателем равноправия в Азербайджане, а также открывает новые возможности для развития этой отрасли. USAID инвестирует и готово продолжить инвестировать в развитие сельского хозяйства Азербайджана, в частности, в проекты, с участием женщин в этой отрасли", - подчеркнул Сингх.

Отметим, что конференция организована USAID в партнерстве с Агентством аграрного кредита и развития (AKIA) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).